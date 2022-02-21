Думал, что под подушкой нож: в Красноярском крае мужчина избил жену палкой до смерти

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В Красноярском крае мужчину, убившего свою супругу палкой, приговорили к 7,5 годам колонии. Как сообщили в прокуратуре, житель Ужурского района нанес не менее 95 ударов палкой.

Трагедия произошла в ночь на 18 августа 2021 года. Между супругами произошла ссора. Мужчину не устраивало, что его жена, работая в столовой, после рабочего дня оставалась распивать алкоголь с гостями. После скандала женщина осталась в комнате на кровати, а её муж ушел в кладовку. Принеся палку, он бросился на супругу и стал её избивать. Ужурец нанес женщине не менее 95 ударов палкой, от чего женщина погибла на месте.

По версии мужа, он самооборонялся. Так как когда-то его жена уже кидалась на него с ножом в пьяном угаре, он подумал, что и в этот раз под подушкой лежит нож и стал действовать на опережение. Но эту версию следователи не подтвердили, поэтому квалифицировали преступление как «убийство».

Суд также признал его виновным и назначил жителю Ужурского района 7,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.