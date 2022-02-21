В Красноярском крае от коронавируса скончались еще 16 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

21 февраля 2022 в Красноярском крае от коронавируса скончались еще 16 человек. Как сообщает стопкоронавирус.рф, от ковида умерло 9 827 человек.

Заразились коронавирусом в Красноярском крае еще 5297 человек. Как сообщает стопкоронавирус.рф, всего в регионе ковидом заразился 307 195 человек. Госпитализировано 116 человек.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечилось от коронавируса еще 6150 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 216855 пациентов.