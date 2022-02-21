Красноярцы устроили давку на бесплатной экскурсии по правобережью

Фото: https://vk.com/ekskurskrsk

Красноярцы устроили настоящую давку на бесплатной экскурсии по правобережью. Как рассказали организаторы, прокатиться на трамвае «Львёнок» решили 150 человек. Вместо запланированного одного рейса, пришлось совершить два.

https://vk.com/ekskurskrsk

- Да, такого треша мы сегодня не ожидали… На трамвай к 12 часам собралась группа 70 человек и это с учетом того, что вчера вечером мы все-таки решили провести два рейса подряд и 30 человек перенесли на 13.20!, - рассказывают экскурсоводы.

Прокатиться на «Львёнке» и узнать больше о правом берегу Красноярска пришли не только зарегистрировавшиеся желающие, но и те, кто просто слышал о предстоящей поездке.

Организаторы отмечают, что на первом рейсе было некомфортно – образовалась самая настоящая давка, но во время второй поездки стало проще. О дате новой поездки пока ничего неизвестно, но с таким ажиотажем она точно состоится.