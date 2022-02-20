В Красноярске обманувшего 21 человека мошенника приговорили к 5 годам колонии Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске осудили 26-летнего жителя Казани, обманувшего 21 человека на 3,3 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

В 2020 года житель Казани организовал преступную группу со своим приятелем, чтобы обманывать пенсионеров из Красноярского края. Схема была нехитрая: аферисты покупали сим-карты, зарегистрированные на случайных людей, набирали различные номера и представлялись попавшими в беду родственниками красноярцев.

Своим жертвам от имени родственников они говорили, что попали в ДТП и теперь нужны деньги, чтобы откупиться. В итоге обманутые красноярцы передавали деньги нанятым курьерам, которые не знали, что их используют в мошенничестве, а те, в свою очередь, перечисляли все средства преступникам.

Группировке удалось обмануть 18 человек, еще у одной красноярки они пытались выманить 1,3 млн рублей, но планам аферистов помешали близкие женщины.

- Деятельность участников организованной преступной группы пресечена в марте 2021 года, подсудимый на стадии следствия заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокурором, - передают в пресс-службе ведомства.

В итоге мошеннику назначили наказание в виде 5 лет колонии. Дело его сообщника находится на рассмотрении в суде.