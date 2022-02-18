В Красноярске подросток устроил дома арсенал оружия и торговал им в интернете. Фото: СК

В Красноярске появилась информация о том, что некий подросток занимается продажей через интернет огнестрельного оружия и боеприпасов. Этим заинтересовались полиция и следком, начали проверку. Факт – да, подтвердился, но нужно установить, в какой мере это противоречит закону.

Вот что сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе регионального следкома. 16 февраля этого года сотрудники полиции, отрабатывая полученную информацию, нагрянули в одну из квартир в Центральном районе города. При обыске там действительно нашли огнестрельное оружие и боеприпасы. Они принадлежали 16-летнему подростку. Он пояснил, что пистолеты и патроны он приобрел с рук. А ружья (количество единиц не уточняется) достались ему «в наследство» от умершего дедушки. Часть своего боевого арсенала он собирался продать. Но когда появилась полиция, стал уверять, что готов все сдать и поскорее забыть, что у него это когда-то было. По предварительным данным у него на момент изъятия было два гладкоствольных ружья, четыре пистолета, а также порох и почти тысячу различных патронов.

Поскольку в истории замешан несовершеннолетний, занимается этим следком, сейчас решается вопрос об уголовном деле.