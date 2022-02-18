В Красноярском крае вынесли приговор матери, едва не убившей свою дочь Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ермаковском районе огласили приговор 40-летней женщине, которая пыталась задушить свою 16-летнюю дочь. Судили ее за угрозу убийством по статье 119 УК РФ. Подробности сообщает районная прокуратура.

Все произошло в сентябре 2021 года, когда подсудимая поругалась со своей 16-летней дочерью. Та якобы не хотела слушаться мать, слово за слово, дело дошло до драки. Женщина повалила дочь на пол, уселась на нее сверху, схватила за шею и стала давить. Если бы не другая дочь, которая оттащила разъяренную мать от младшей сестры, неизвестно, чем бы все закончилось.

Во время расследования дела стороны помирились, уголовное дело было прекращено, однако прокуратура такие воспитательные методы без внимания не оставила и обжаловала это решение – дело дошло до суда. В итоге женщине назначили наказание – 200 часов обязательных работ. Приговор в силу не вступил и есть время его обжаловать.