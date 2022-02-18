В Лесосибирске жители аварийного жилья переселятся в новый микрорайон. Фото: министерство строительство края

В Лесосибирске за два года построят новый микрорайон из пятиэтажек, куда переселят жителей аварийных домов. В 14 домов переедут 2852 лесосибирца. Аукцион на строительство уже объявлен, сообщили в пресс-службе краевого минстроя.

На строительство выделяют деньги по краевой программе переселения из ветхого жилья (нацпроект «Жилье и городская среда») – 3,7 миллиардов рублей. Первые дома введут в эксплуатацию уже в 2023 году, а к 2024 году стройка завершится.

По словам Татьяны Василовской, первого замминистра строительства края, до конца 2024 года в новый микрорайон переедут все жители аварийных домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года, что позволит досрочно завершить программу по переселению.

Справка КП

В Красноярском крае программа по переселению работает с 2019 года. За три года расселили 130 тысяч квадратных метров аварийного жилья, а новые квартиры получили 8 тысяч человек. До 2025 года переселятся почти 11 тысяч человек.