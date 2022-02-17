С виновника смертельного ДТП в Красноярске взыскали 2 миллиона рублей

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В Красноярске судебные приставы взыскали с виновника смертельного ДТП 2 миллиона рублей в качестве моральной компенсации. Как сообщает пресс-служба ФССП, деньги были перечислены двоим детям и матери погибшего.

Трагедия произошла по трассе на пути в красноярский аэропорт. Toyota Raum на высокой скорости занесло на скользкой дороге, машина вылетела на встречку и столкнулась с другим авто, пассажир которого погиб.

Суд признал водителя «Тойоты» виновным по статье «Нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Чтобы взыскать 2 миллиона моральной компенсации, приставам пришлось ограничить должника в праве выезда за пределы страны, также обратить взыскание средств с заработной платы и банковских счетах.