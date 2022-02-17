Жителю Железногорска, угрожавшему мужчине убийством под видом полицейского, грозит уголовный срок

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

В Железногорске заведено уголовное дело на 27-летнего мужчину – он угрожал местному жителю убийством, переодевшись в форму сотрудника полиции. Как сообщили в МВД, сейчас лжеполицейский находится под подпиской о невыезде.

Оказалось, что мужчина, переодевшись в форму сотрудника полиции, пришел в квартиру к местному жителю. Угрожая ему предметом, похожим на пистолет Макарова, он пытался выяснить, где находится их общая знакомая. Не добившись информации он ушел, а железногорец отправился в полицию.

После задержания, лжеполицейский объяснил, что ему написала девушка, с которой он уже давно не общался. Она его оскорбила и он решил её лично припугнуть. Переодевшись в форму сотрудника МВД и взяв с собой охолощенный пистолет Макарова, он отправился к её подругам и родственникам, чтобы разыскать свою обидчицу. Но никто помочь ему не смог. Тогда при помощи поддельного удостоверения и соседки местного жителя он проник в квартиру к железногорцу, где начал ему угрожать в ответ на его агрессивное поведение.

Во время обысков в квартире и гараже лжеполицейского нашлась форма сотрудника МВД, поддельное удостоверение, 5 газовых пистолетов и охолощенное оружие.

- В ходе допроса мужчина пояснил, что всегда мечтал работать в правоохранительных органах, поэтому несколько лет приобретал и хранил у себя предметы форменного обмундирования сотрудников ОВД, а также газовое и охолощенное оружие. В настоящее время изъятое направлено на криминалистическую экспертизу, - пояснили в пресс-службе МВД.

В отношении 27-летнего лжеполицейского было заведено уголовное дело по статьям «Угроза убийством», «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Также мужчину привлекли к административной ответственности за «Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов».