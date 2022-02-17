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Здоровье17 февраля 2022 2:15

В Красноярский край привезли лекарства для коронавирусных больных, лечащихся на дому

Лекарства партиями по 10-15 тысяч упаковок уже начали поступать на склады
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
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Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярский край начали поступать лекарства для коронавирусных больных, проходящих лечение на дому. Как сообщает минздрав, препараты партиями по 10-15 тысяч упаковок уже привозят на склад.

Средства на закупку были выделены из федерального бюджета – на край выделено 142,9 млн рублей на закупку препаратов. Заключены государственные контракты с поставщиками, закуплены в основном объеме противовирусные препараты Интерферон альфа и Умифеновир, жаропонижающие (парацетамол) в детской и взрослой лекарственных формах, а также Фавипиравир, Будесонид и антикоагулянты.

Всего с начала 2022 года бесплатную лекарственную помощь получили 23,46 тыс. человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией.