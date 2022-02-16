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Конкурсы и тесты16 февраля 2022 11:18

«Вредные советы»: школьник из Красноярска нарисовал, как не надо вести себя в лесу

Мальчик надеется, что его рисунок поможет сохранить лес
Ирина КИРШЕВА
Ирина КИРШЕВА
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Рисунок Семена Шахматова Фото: личный архив

Рисунок Семена Шахматова Фото: личный архив

Ради сохранения лесов Семен Шахматов из Красноярска решил действовать от противного: он нарисовал рисунок в духе «вредных советов». Нельзя ловить бабочек, топтать цветы, ломать ветки и рубить деревья. Мальчик надеется, что это поможет хоть одному нарушителю этих нехитрых правил пересмотреть свое поведение.

Свой рисунок Семен отправил на творческий конкурс «Лес глазами детей», который медиагруппа «Комсомольская правда» - Красноярск проводит совместно с краевым Лесопожарным центром в преддверии Всемирного дня защиты лесов (отмечается 21 марта). Принять участие в нем могут дети из Красноярского края в возрасте от 3 до 16 лет.

Что для этого нужно сделать? Нарисовать рисунок или сделать видеоролик. Тема одна – сохранение лесов. Но разносторонняя: можно показать богатство и красоту сибирского леса, как его охраняют от огня. А еще, озвучить или нарисовать правила поведения при посещении лесов.

Сотрудники краевого Лесопожарного центра на протяжении всего года проводят профилактическую работу с местными жителями и потенциальными нарушителями правил пожарной безопасности в лесах. Основной акцент специалисты делают на работе с подрастающим поколением. В образовательных учреждениях городов и районов края проводятся профилактические беседы, уроки, лекции, мастер-классы, квесты. Основная цель таких мероприятий – донести до детей, что важно беречь лес и существуют определенные правила поведения в нем.

Напоминаем, что прием работ на конкурс продлится до 28 февраля (включительно).

Все подробности на странице конкурса здесь!