В Красноярском крае экипажи МИГ отработают перехват оружия предположительного противника

Фото: Пресс-служба ЦВО

В Красноярском крае пройдут летно-тактические учения экипажей высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ. Как сообщают в пресс-службе ЦВО, летчики отработают перехват и противодействие высокоточному оружию и комплексам дальнего радиолокационного обнаружения.

Во время первого этапа летный состав истребителей выведут более 10 МиГ-31БМ из-под удара условного противника, а затем совершат групповое перебазирование на оперативный аэродром.

Также экипажи истребителей-перехватчиков отработают учебно-боевые задачи по патрулированию воздушного пространства и противодействию высокоточному оружию «противника». Экипажи МиГ-31БМ выполнят обнаружение и условное уничтожение мишеней, имитирующих крылатые, зенитные и авиационные управляемые ракеты, а также боевые комплексы разведки и управления.