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Происшествия15 февраля 2022 10:49

Тойота сбила красноярского школьника в 15 метрах от пешеходника

12-летний мальчик решил сократить дорогу и перейти проезжую часть не по правилам
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
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Фото: МВД по Красноярскому краю

Фото: МВД по Красноярскому краю

В Красноярске на Одесской сбили 12-летнего школьника. Как сообщает пресс-служба МВД, подросток решил сократить дорогу, начал переходить проезжую часть за 15 метров от «зебры» и угодил под машину.

Водитель «Тойоты» увидев мальчика стал тормозить, но полностью остановить автомобиль не смог. В итоге у школьника диагностировали ушиб.

В ГИБДД напоминают, что переходя дорогу в неположенном месте пешеход перестает быть защищенным и сокращение пути может закончиться плачевно.