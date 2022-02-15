Тойота сбила красноярского школьника в 15 метрах от пешеходника

Фото: МВД по Красноярскому краю

В Красноярске на Одесской сбили 12-летнего школьника. Как сообщает пресс-служба МВД, подросток решил сократить дорогу, начал переходить проезжую часть за 15 метров от «зебры» и угодил под машину.

Водитель «Тойоты» увидев мальчика стал тормозить, но полностью остановить автомобиль не смог. В итоге у школьника диагностировали ушиб.

В ГИБДД напоминают, что переходя дорогу в неположенном месте пешеход перестает быть защищенным и сокращение пути может закончиться плачевно.