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Общество15 февраля 2022 9:24

В мэрии Красноярска рассказали, когда жителям «Южного берега» ждать школу

Потерпеть придется долго
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В мэрии Красноярска рассказали, когда жителям «Южного берега» ждать школу

В мэрии Красноярска рассказали, когда жителям «Южного берега» ждать школу

Фото: Мария ЛЕНЦ

Вице-мэр Красноярска Олег Животов рассказал, когда в микрорайоне «Южный берег» смогут построить школу. Ориентировочно на возведение уйдет около 5 лет.

По словам Животова, экспертиза насыпи будет завершено примерно к 2024 году. Но то, чтобы засыпать участок Енисея уйдет около 300 миллионов рублей.

Однако на этом все препятствия не закончатся. Участок под школу изначально будет находиться в федеральной собственности, а на передачу в собственность города может уйти еще два года. Таким образом, при лучшем исходе школа на «Южном берегу» может появится лишь к 2026-2028 году.