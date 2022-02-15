В мэрии Красноярска рассказали, когда жителям «Южного берега» ждать школу
Фото: Мария ЛЕНЦ
Вице-мэр Красноярска Олег Животов рассказал, когда в микрорайоне «Южный берег» смогут построить школу. Ориентировочно на возведение уйдет около 5 лет.
По словам Животова, экспертиза насыпи будет завершено примерно к 2024 году. Но то, чтобы засыпать участок Енисея уйдет около 300 миллионов рублей.
Однако на этом все препятствия не закончатся. Участок под школу изначально будет находиться в федеральной собственности, а на передачу в собственность города может уйти еще два года. Таким образом, при лучшем исходе школа на «Южном берегу» может появится лишь к 2026-2028 году.