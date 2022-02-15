В Дудинке за 13 миллионов рублей построили аварийный мост. Фото: zapsib-sut.sledcom.ru

В Дудинке Красноярского края перед судом предстанет экс-глава города, которого обвиняют в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирского СК на транспорте.

Следователи установили, что в августе 2019 года экс-чиновница заключил контракт с ООО «Энергоспецстрой» на строительство моста в Волочанке за 13 миллионов рублей. Достроили переправу лишь в 2020 году, но с множеством грубых нарушений.

Проекту конструкция не соответствовала, более того, мост оказался опасен и мог разрушиться под людьми. Несмотря на это женщина подписала акты выполненных работ. В итоге бюджету Дудинки был нанесен ущерб 13 миллионов рублей.

- Сейчас следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Дудинский районный суд Красноярского края, - передают в транспортном СК.