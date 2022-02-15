Арбитражный суд взыскал в пользу проектировщика красноярского метро 47,8 миллиардов рублей

Суд взыскал в пользу проектировщика красноярского метро 47,8 миллиардов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

8 февраля Арбитражный суд края вынес решение в пользу АО «КрасноярскТИСИЗ» по делу о недоплате за проектировку красноярского метрополитена. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Предприятие подало в суд на Краевое транспортное управление еще год назад. Истец провел инженерные изыскания и составил проектную документацию. Ответчик же не стал принимать часть работ, передав результаты в госэкспертизу. В итоге было получено отрицательное заключение. Подрядчик был готов исправить недочеты в рамках гарантийного обязательства, а не по госконтракту.

В итоге компания потребовала с заказчика 230 648 555,82 рубля долга за проведенные работы. Ответчик все-таки выплатил более 206 миллиардов рублей. Оставшийся долг составил 48,25 миллиардов. Суд же постановил взыскать в пользу проектировщика метро 47,8 миллиардов.