В Красноярском крае полицейские спасли из пожара семейную пару

Андрей Еремеев и Алексей Чиханчин. Фото: МВД по Красноярскому краю

В Балахтинском районе дорожные полицейские спасли из пожара супружескую пару. Как сообщает пресс-служба МВД по Красноярскому краю, загорелась крыша дома сельчан.

Старший лейтенант Алексей Чиханчин и капитан Андрей Еремеев патрулировали улицы Балахты, когда заметили густой дым над одним из домов. Стражи порядка тут же сообщили о возгорании в дежурную часть, после чего начали стучать в окна и двери дома, чтобы разбудить хозяев.

В доме находились 70-летние супруги. Они не заметили, что от печной трубы загорелась крыша их дома. Полицейские помогли жильцам выбраться из горящего дома. После этого они принялись сами тушить дом:

- До прибытия пожарных сотрудники ГИБДД подставили к дому лестницу и приступили к тушению крыши. Один из сотрудников подносил ведрами воду, а другой заливал очаг, чтобы пламя не распространилось по всей крыше, - передают в МВД по Красноярскому краю.

Затем приехали сотрудники МЧС и завершили тушение. В итоге благодаря усилиям полицейских дом удалось сохранить. Он все еще пригоден для проживания.