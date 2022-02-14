На юге Красноярского края задержали предполагаемых убийц пожилого мужчины. Фото: СК

В Шушенском районе полиция задержала двух предполагаемых убийц 58-летнего жителя поселка Майский. Сейчас с подозреваемыми работают следователи регионального следкома, устанавливая подробности преступления и роль каждого из них.

В декабре 2021 года в полицию поступило заявление от родственников об исчезновении мужчины. Были объявлены поиски. Спустя некоторое время его тело обнаружили довольно далеко от дома, в лесном массиве в 13 километрах от села Субботино Шушенского района.

Анализируя цепочку событий, оперативники вышли на след предполагаемых преступников. По версии следствия 5 декабря оба были пьяны, когда пришли домой к мужчине на разборки. Одному из них 37 лет, другому 45. Оба – ранее судимые. Причиной разборок стал тот факт, что 4 года назад потерпевший оказывал знаки внимания супруге одного из них. В ходе конфликта подозреваемые набросились и задушили свою жертву. Чтобы скрыть следы преступления, вывезли тело подальше в лес, закопали и присыпали снегом и ветками.

Задержали подозреваемых 11 февраля, оба находятся под арестом, вскоре им будет предъявлено обвинение в убийстве группой лиц.