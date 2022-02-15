Погода в Красноярске на 15 февраля 2022 года

В Красноярске 15 февраля ожидается -11 градусов
Фото: ИВАНОВА Диана
В Красноярске 15 февраля 2022 года синоптики прогнозируют небольшое потепление. Прогноз составил Гидрометцентр.
Днем 15 февраля в Красноярске ожидается около -11 градусов. Будет пасмурно, возможен небольшой снегопад – вероятность осадков 66%. Сила ветра – около 2 метров в секунду.
Ночная температура составил около -16 градусов. Ветер ослабнет почти до штиля, но снег продолжит падать. Атмосферное давление в течение суток составит 738-739 мм рт. ст.