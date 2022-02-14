Экс-замглавы Дудинка попал под суд за превышение должностных полномочий Фото: Мария ЛЕНЦ

Норильская транспортная прокурора направила в суд с обвинительным заключением уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы города Дудинки. Его обвиняют по статье «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий». Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ведомства.

Обвиняемый исполнял обязанности главы Дудинки на тот момент, когда было совершено преступление. В период с августа 2019 года по июнь 2020 года чиновник заключил муниципальный контракт на капитальный ремонт моста через ручей Андадома в поселке Волочанка (это Таймыр, в 500 километрах от Дудинки). При этом исполнялся контракт с нарушениями – без инженерных изысканий, без проведения государственной экспертизы проектной документации.

Все это похоже на то, как бригада строителей просто пришла на место, проложила деревянные мостки, приколотила доски гвоздями и ушла. Но в результате оказалось, что мост для эксплуатации не годится, он небезопасен. А деньги-то заплачены подрядчику – более 13 миллионов рублей из бюджета. Вот за это и придется держать ответ бывшему чиновнику. Окончательное решение примет суд.