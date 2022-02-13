Жительница Канского района решила напугать супруга и сдала его в полицию

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Канском районе Красноярского края за ложный донос осудили местную жительницу. Как сообщают в МВД, после ссоры с мужем, 40-летняя женщина обиделась и решила напугать супруга. Для этого она обратилась в полицию.

Конфликт произошел во время распития алкоголя – семейная пара поругалась, и мужчина лег спать. В женщине взыграло чувство обиды, и она решила проучить и напугать супруга. Для этого она позвонила в полицию и рассказала силовикам душещипательную историю о том, что её муж угрожал ей ножом.

Когда она оформляла заявление о происшествии, сельчанку предупредили, что за ложный донос грозит уголовная ответственность. Но женщина не стала вникать в подробности и продолжила врать полиции.

Когда силовики раскрыли обман, то женщина перешла в ранг обвиняемых. В её отношении завели уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос». Суд признал сельчанку виновной и назначил наказание в виде 7 000 рублей штрафа.