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Происшествия12 февраля 2022 5:19

Зеленогорец украл игрушки из автомата, чтобы подарить своим детям

Мужчина решился на воровство, потому что проиграл в автомате 450 рублей, а сумел достать только одну игрушку
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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Зеленогорец украл игрушки из автомата, чтобы подарить своим детям

Зеленогорец украл игрушки из автомата, чтобы подарить своим детям

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Житель Зеленогорска взломал автомат с игрушками, чтобы принести подарки своим пятерым детям. Мужчина был зол от того, что вложил 450 рублей в азартное развлечение, но сумел достать только одну игрушку. Об этом сообщили в краевой полиции.

Пропажу игрушек и взломанный замок заметила сотрудница компании по обслуживанию игровых автоматов, когда приехала за инкассацией в магазин. Найти подозреваемого не составило труда. Им оказался мужчина, у которого за плечами уже есть судимость.

— По месту жительства указанного гражданина полицейскими были изъяты 27 мягких игрушек. Сумма ущерба составила более 5 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе полицейского ведомства.

Задержанному грозят два года колонии.