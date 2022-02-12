Зеленогорец украл игрушки из автомата, чтобы подарить своим детям Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Житель Зеленогорска взломал автомат с игрушками, чтобы принести подарки своим пятерым детям. Мужчина был зол от того, что вложил 450 рублей в азартное развлечение, но сумел достать только одну игрушку. Об этом сообщили в краевой полиции.

Пропажу игрушек и взломанный замок заметила сотрудница компании по обслуживанию игровых автоматов, когда приехала за инкассацией в магазин. Найти подозреваемого не составило труда. Им оказался мужчина, у которого за плечами уже есть судимость.

— По месту жительства указанного гражданина полицейскими были изъяты 27 мягких игрушек. Сумма ущерба составила более 5 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе полицейского ведомства.

Задержанному грозят два года колонии.