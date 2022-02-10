11 февраля в Красноярске выглянет солнце и похолодает до -29 градусов Фото: Мария ЛЕНЦ

В пятницу, 11 февраля, в Красноярске потеплеет до -18 градусов. Прогноз погоды на последний рабочий день составил Гидрометцентр.

Так, 11 февраля дневная температура в Красноярске поднимется до -18 по сравнению с -21 градусов 10 февраля. Синоптики прогнозируют переменную облачность, местами солнце и без осадков.

К вечеру похолодает до -29 градусов и пойдет снег. Кроме того, ночью усилится ветер – до 2-4 метров в секунду. Атмосферное давление около 754 мм рт. ст.