В Красноярске бывшего полицейского подозревают в получении взятки на сумму более 1,3 миллиона рублей

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В Красноярске бывшего сотрудника полиции подозревают в получении взятки на сумму более 1 миллиона 350 тысяч рублей. Как сообщают в Следственном комитете, на 37-летнего экс-оперативника заведено уголовное дело по статье «получение взятки в особо крупном размере».

Следствие считает, что с апреля 2017 по июль 2018 года оперативник отдела экономической безопасности при помощи своего брата получил деньги от руководителей двух коммерческих организаций, занимавшихся незаконной банковской деятельностью. За сумму более 1 миллиона 350 тысячи рублей полицейский обещал компаниям его полное покровительство. А значит компании не попадали бы в поле зрение управления экономической безопасности. Также оперативник должен был сообщать о камеральных проверках налоговой службы и другую важную информацию.

Экс-полицейский арестован и находится в СИЗО, в ближайшее время ему предъявят обвинение. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.