В Красноярском крае за сутки коронавирусом заразился 6 631 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

10 февраля 2022 в Красноярском крае коронавирусом заразился еще 6631 человек, умерло – 20 пациентов. Как сообщает стопкоронавирус.рф, всего в регионе ковидом заразился 230 464 человека.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечилось от коронавируса еще 1400 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 179 328 пациентов.

Число летальных случаев от ковида выросло. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 20 человек. Общей сложности от болезни скончались 9 606 пациентов. Госпитализирован 391 человек.