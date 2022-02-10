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Здоровье10 февраля 2022 9:07

В Красноярском крае за сутки коронавирусом заразился 6 631 человек

Стопкоронавирус.рф опубликовал статистику на 10 февраля 2022 года
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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В Красноярском крае за сутки коронавирусом заразился 6 631 человек

В Красноярском крае за сутки коронавирусом заразился 6 631 человек

Фото: Мария ЛЕНЦ

10 февраля 2022 в Красноярском крае коронавирусом заразился еще 6631 человек, умерло – 20 пациентов. Как сообщает стопкоронавирус.рф, всего в регионе ковидом заразился 230 464 человека.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечилось от коронавируса еще 1400 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 179 328 пациентов.

Число летальных случаев от ковида выросло. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 20 человек. Общей сложности от болезни скончались 9 606 пациентов. Госпитализирован 391 человек.

Фото: Роспотребнадзор Красноярск

Фото: Роспотребнадзор Красноярск