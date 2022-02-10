Красноярск
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
-19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия10 февраля 2022 5:05

Два сотрудника ГИБДД в Красноярском крае помогли предотвратить пожар в частном доме

До приезда пожарных они закидывали очаг возгорания снегом и заливали водой
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Старший лейтенант полиции Александр Сагатаев и младший лейтенант полиции Сивохин Дмитрий Фото: МВД

Старший лейтенант полиции Александр Сагатаев и младший лейтенант полиции Сивохин Дмитрий Фото: МВД

В Красноярском крае двое сотрудников ГИБДД помогли жильцам из частного сектора в Боготоле предотвратить пожар. Как сообщают в МВД, инспекторы ДПС заливали водой и закидывали снегом очаг возгорания, пока не приехали пожарные.

Старший лейтенант полиции Александр Сагатаев и младший лейтенант полиции Сивохин Дмитрий проезжали по частному сектору во время патрулирования, когда заметили клубы дыма возле одного из домов.

Госавтоинспекторы доложили о ЧП экстренным службам, а сами начали помогать тушить разгоравшийся огонь – закидывали очаг возгорания снегом и заливали водой до приезда пожарных.