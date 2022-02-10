Два сотрудника ГИБДД в Красноярском крае помогли предотвратить пожар в частном доме

Старший лейтенант полиции Александр Сагатаев и младший лейтенант полиции Сивохин Дмитрий Фото: МВД

В Красноярском крае двое сотрудников ГИБДД помогли жильцам из частного сектора в Боготоле предотвратить пожар. Как сообщают в МВД, инспекторы ДПС заливали водой и закидывали снегом очаг возгорания, пока не приехали пожарные.

Старший лейтенант полиции Александр Сагатаев и младший лейтенант полиции Сивохин Дмитрий проезжали по частному сектору во время патрулирования, когда заметили клубы дыма возле одного из домов.

Госавтоинспекторы доложили о ЧП экстренным службам, а сами начали помогать тушить разгоравшийся огонь – закидывали очаг возгорания снегом и заливали водой до приезда пожарных.