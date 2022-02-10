Фото: Букинг

В красноярском аэропорту появился первый отель для пассажиров – «LEGENDA Аэро Отель». Сейчас он работает в тестовом режиме, официальное открытие пройдет 17 февраля.

Располагается отель в старом терминале, переделанным под деловой центр. В фонде есть номера как для одного пассажира, так и для целой семьи. Гостям обещают красивый вид из окна, и включенный в стоимость завтрак. На территории работают бар и ресторан.

Цены вполне приемлемые – стоимость одноместного номера начинается от 2,3 тысяч рублей, за семейный придется заплатить от 5 000 рублей.

Первые посетители уже оставили свои отзывы на сайте booking.com – гости отмечают, что в номерах хорошая звукоизоляция, есть возможность попасть в отель не выходя из основного терминала, а также там работает вежливый и учтивый персонал.