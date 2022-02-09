В трех школах Красноярска проведут капитальный ремонт по федеральной программе

В Красноярске сразу три школы отремонтируют по федеральной программе капремонта. Об этом сообщают в мэрии Красноярска.

Так, обновление грядет в школах, построенных в 70-80-х годах прошлого века: №5 на Краснодарской, №27 на Конституции СССР и №108 на Тельмана, 29А. Ремонты остальных школы будут проведены за счет городского бюджета. На эти целы заложено более 400 миллионов рублей.

Кроме того, на период 2023-2024 годов под федеральную программу могут попасть другие школы Красноярска. Сейчас сотрудники городской администрации готовят соответствующие документы.