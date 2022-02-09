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Здоровье9 февраля 2022 9:00

В Красноярском крае за сутки коронавирусом заразилось 5748 человек

Стопкоронавирус.рф опубликовал статистику на 9 февраля 2022 года
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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В Красноярском крае за сутки коронавирусом заразилось 5748 человек

В Красноярском крае за сутки коронавирусом заразилось 5748 человек

Фото: Мария ЛЕНЦ

9 февраля 2022 в Красноярском крае коронавирусом заразились еще 5748 человек, умерло – 12 пациентов. Как сообщает стопкоронавирус.рф, всего в регионе ковидом заразился 223 833 человека.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечилось от коронавируса еще 1425 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 177 928 пациентов.

Число летальных случаев от ковида выросло. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 12 человек. Общей сложности от болезни скончались 9 586 пациентов. Госпитализировано 429 человек.