В Красноярском крае за сутки коронавирусом заразилось 5748 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

9 февраля 2022 в Красноярском крае коронавирусом заразились еще 5748 человек, умерло – 12 пациентов. Как сообщает стопкоронавирус.рф, всего в регионе ковидом заразился 223 833 человека.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечилось от коронавируса еще 1425 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 177 928 пациентов.

Число летальных случаев от ковида выросло. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 12 человек. Общей сложности от болезни скончались 9 586 пациентов. Госпитализировано 429 человек.