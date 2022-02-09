Красноярские врачи спасли трехлетнего ребенка с опухолью гортани. Фото: kraszdrav.ru

Врачи Красноярской детской больницы №4 вместе со специалистом из Санкт-Петербурга спасли трехлетнего ребенка с доброкачественной опухолью гортани. Об этом рассказали в минздраве Красноярского края.

У ребенка был диагностирован папилломатоз гортани. Эта опухоль является доброкачественной, но менее опасной от этого не становится – оно может прорасти в структуры гортани, вызывая стеноз, а в особо сложных случаях человек может задохнуться.

У маленького пациента был как раз такой случай, проем для прохождения воздух был очень небольшим. Ему провели несколько операций при помощи лазера TruBlue. В итоге малыш был спасен.