В Красноярском крае с ООО «Север» взыскали 492 тысячи рублей за навязывание услуг при продаже автомобиля Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярцу удалось добиться возврата денег от ООО «Север», которые он потерял при покупке автомобиля. Как сообщает Роспотребнадзор Красноярского края, с организации взыскано 492 100 рублей.

Мужчина купил машину у ООО «Ультра», но одновременно ему навязали множество ненужных услуг – эвакуация, помощь на дорогах, юридическая поддержка. Исполнителями стали ООО «Север».

Мужчина потребовал вернуть деньги, но сделано это не было. В итоге «Ультра» оштрафовали на 10 тысяч рублей за включение в договор услуг, ущемляющих права потребителей. А с «Севера» взыскали более 492 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда:

- В пользу потребителя с ООО «Север», который навязал услуги, взыскана уплаченная денежная сумма – 251 400 руб., компенсация морального вреда – 10 000 руб., штраф – 130 700 рублей, - передают в Роспотребнадзоре Красноярского края.