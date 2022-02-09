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Общество9 февраля 2022 5:56

В салонах красноярских «львят» повесили сувениры в виде льва

Пассажиры могут забрать их с собой
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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В салонах красноярских «львятах» повесили таблички в виде льва. Фото: vk.com/krasnoyarskrf

В салонах красноярских «львятах» повесили таблички в виде льва. Фото: vk.com/krasnoyarskrf

В Красноярске внутри трамваев новой модели «Львенок» повесили таблички в виде льва. Как сообщают в пресс-службе мэрии, пассажиры могут забрать их с собой.

Таблички с изображением царя зверей установили в салонах специально для того, чтобы пассажиры оставляли их себе на память.

Напомним, что трамваи-«львята» вышли на линию в декабре 2021 года. В них установлены камеры видеонаблюдения, зарядки для телефонов, системы спутникового наблюдения.