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Общество9 февраля 2022 5:31

В Красноярском крае эпидемический порог по гриппу и ОРВИ превышен на 53,3%

Большая часть заболевших – взрослые
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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В Красноярском крае эпидемический порог по гриппу и ОРВИ превышен на 53,3%

В Красноярском крае эпидемический порог по гриппу и ОРВИ превышен на 53,3%

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае продолжается сезон респираторных заболеваний, эпидемический порог по ОРВИ и гриппу превышен на 53,№%. Как сообщает региональный Роспотребнадзор, 71,8% заболевших – взрослые.

Главный санитарный врач Красноярского края Дмитрий Горяев рассказал, что на прошедшей неделе больных ОРВИ и гриппом стало больше. В общей сложности в больницы региона обратилось 47 712 человек. Причем в Красноярске эпидпорог более высокий, чем в среднем по краю, он превышен на 62,8% (29 978 больных).

- Заболеваемость на минувшей неделе обуславливалась преимущественно респираторными вирусами не гриппозной этиологии, а также вирусами гриппа А (H3N2) и В, - добавил Дмитрий Горяев.