В красноярском Удачном продается коттедж за 107 миллионов рублей. Фото: krasnoyarsk.vsn.ru

В Красноярске на продажу выставили коттедж на Лесной, 159А – недалеко от резиденции «Сосны», цена дома – 107 миллионов рублей. Объявление размещено на vsn.ru.

Потенциальному покупателю предлагают трехэтажное здание площадью 775 квадратных метров и землю – участок 40 соток. В коттедже 6 санузлов, 5 спален и спа-зона. Но это еще не все.

На цокольном этаже расположены кинозал, бойлерная и даже отдельный выход на улицу. На крыше красуется стеклянный купол, освещающий помещения.

Продавец отмечает, что торг уместен, поэтому пару миллионов «скосить» можно. Кроме того, рассматривается вариант обмена на другую недвижимость, но с доплатой со стороны покупателя.