Подросток попал под колеса авто из-за пожилого пешехода в Красноярске. Фото: ЧП Красноярск

15-летний мальчишка угодил под колеса иномарки в Красноярске. Как оказалось, ДТП спровоцировал пожилой мужчина-пешеход.

ЧП произошло в районе остановки «Космос» днем 7 февраля.

— Около 13:00 водитель на автомобиле KIA двигался по проспекту Свободному в сторону «Космоса». Рядом с остановкой дорогу переходил пожилой мужчина в неположенном месте. Водитель попытался избежать наезда на мужчину и выехал на тротуар, где стоял мальчик, — рассказали в ГИБДД города.

Ребенок отделался легким испугом: у него ушибы. Госпитализация парню не потребовалась.