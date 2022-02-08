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Общество8 февраля 2022 9:22

Центробанк назвал в Красноярском крае 52 сомнительные финансовые организации

Список можно найти на официальном сайте учреждения
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Центробанк назвал в Красноярском крае 52 сомнительные финансовые организации

Центробанк назвал в Красноярском крае 52 сомнительные финансовые организации

Фото: Мария ЛЕНЦ

Центробанк опубликовал на официальном сайте список финансовых компаний, чья деятельность вызывает сомнение. Причем две компании попали в этот список уже в текущем году. Признаки нелегального кредитора выявлены у 51-й организации. Что это значит для граждан? Только то, что они очень рискуют, связавшись с ними.

Управляющий Отделения Красноярск Банка России Сергей Журавлев прокомментировал:

- Вывески, под которыми скрываются мошенники, могут быть разными. Это и микрофинансовые организации, и ломбарды, и комиссионные магазины. Последние зачастую выдают себя за ломбарды. Они забирают у клиентов вещи в обмен на займы и реализуют их, не соблюдая сроков и правил хранения залога.

Еще одна сомнительная компания очень напоминает финансовую пирамиду.

Если у граждан есть потребность обратиться в финансовую организацию, узнать информацию о ней можно на сайте Банка России. Если ее в списке нет, значит, она вообще не имеет права оказывать какие-либо услуги.