В Красноярском крае за сутки коронавирусом заразилось 5011 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

8 февраля 2022 в Красноярском крае коронавирусом заразились еще 5011 человек, умерло – 14 пациентов. Как сообщает стопкоронавирус.рф, всего в регионе ковидом заразился 218 085 человек.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечилось от коронавируса еще 1300 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 176 503 пациентов.

Число летальных случаев от ковида выросло. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 14 человек. Общей сложности от болезни скончались 9 574 пациента. Госпитализировано 428 человек.