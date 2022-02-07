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Происшествия7 февраля 2022 18:20

Сотрудники ГИБДД в Красноярском крае задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске

Мужчина проходит обвиняемым по делу о мошенничестве
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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Сотрудники ГИБДД в Красноярском крае задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске

Сотрудники ГИБДД в Красноярском крае задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Сотрудники ГИБДД в Красноярском крае задержали мужчину, который находится в федеральном розыске. Он обвиняется в мошенничестве. ОБ этом сообщили в региональной полиции.

Задержание произошло на федеральной трассе Р-257. Дорожные полицейские заметили двух подозрительных пешеходов и остановили их.

— В ночное время мужчины двигались по краю проезжей части без световозвращающих элементов. Автоинспекторы остановили их для проверки документов. Как выяснилось, мужчины были в гостях у знакомых в Республике Хакасия. Погостив один день, они приняли решение отправиться в Красноярск на попутном транспорте, — рассказали в ведомстве. Задержания могло бы и не произойти, но пешеходы нарушили ПДД. После проверки документов выяснилось, что один из пешеходов находится в федеральном розыске.

Мужчина передан сотрудникам полиции.