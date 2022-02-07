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Общество7 февраля 2022 17:40

В Красноярске скончался из ликвидаторов аварии в Чернобыле

Владимир Щепанский ушел из жизни в возрасте 75 лет
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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В Красноярске скончался из ликвидаторов аварии в Чернобыле. Фото: Красноярский союз «Чернобыль»

В Красноярске скончался из ликвидаторов аварии в Чернобыле. Фото: Красноярский союз «Чернобыль»

Один из ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, Владимир Щепанский, скончался в Красноярске. Мужчина ушел из жизни в возрасте 75 лет. До дня рождения он не дожил всего несколько дней (Щепанский должен был отпраздновать день рождения 13 февраля), сообщает сайт Gornovosti.ru.

В 1986 году Щепанский был отправлен в Чернобыль, чтобы ликвидировать последствия аварии. На протяжение трех месяцев он был старшим группы по обеспечению технического регламента и работе с робототехникой. Он ремонтировал радиоуправляемые бульдозеры в радиоактивной зоне на строительстве «саркофага».

Вскоре Щепанского наградили медалью «За спасение погибавших» и знаками российского союза «Чернобыль». После возвращений в Красноярска мужчина стал одним из основателей и участников союза «Чернобыль».