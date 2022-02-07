В Красноярск привезли наследие семьи известного столбиста и скульптора Евгения Абалакова

Скульптура альпиниста из архива Евгения Абалакова Фото: Светлана ЮДИНА

В Красноярск прибыла уникальная коллекция – наследие семьи известного столбиста, альпиниста, скульптора, одного из героев обороны Кавказа Евгения Абалакова.

Медаль за оборону Кавказа Фото: Светлана ЮДИНА

– Благодаря энтузиастам-историкам и наследникам Евгения Михайловича Абалакова нам удалось спасти уникальную коллекцию из более чем 200 скульптур, картин и личных вещей этой легенды мирового альпинизма, скульптора, художника, участника Великой Отечественной войны и нашего земляка. Передача его наследия в Красноярск – радостное событие не только для столбистов. Это событие для всех горожан. И символично, что состоялось оно всего за несколько дней до дня рождения Евгения Михайловича. 17 февраля ему исполнилось бы 115 лет, – отметил мэр Красноярска Сергей Еремин.

У наследия семьи Абалаковых непростая история. Еще в конце 90-х годов к тогдашнему мэру города Петру Пимашкову обратился сын Евгения Абалакова – Алексей с предложением создать на родине скульптора и альпиниста музей. Но воплощение этой идеи по ряду причин затянулось на несколько десятилетий.

Фотография из семейного архива семьи Абалаковых Фото: Светлана ЮДИНА

– Летом 2021 года мы встречались с Алексеем, обсуждали возможность передачи наследия в Красноярск, – рассказала Юлия Петунина, главный хранитель МБУК Музей «Мемориал Победы». – В декабре сына Евгения Абалакова не стало, и наследники решили передать музею всю коллекцию. В ближайшие несколько месяцев нас ждет богатое исследовательское поле.

Наследие огромно – личный архив, документы, письма, фотографии, военные награды, 68 скульптур, 42 картины, более 20 рисунков, вещи, с которыми Евгений Абалаков совершал путешествия в горы.

Сохранившееся крыло бабочки на рюкзаке, с которым Евгений Абалаков восходил на вершины Фото: Светлана ЮДИНА

– Евгений Абалаков – не просто личность мирового масштаба, но и наш земляк, спортивный, научный и творческий пути которого начались именно в Красноярске. Поэтому для нашего города очень важно сохранять память о нем. Переданные наследниками Евгения Михайловича личные вещи, работы, уникальные фотоматериалы могут помочь ближе познакомить красноярцев, в том числе новые поколения, с его жизнью, творчеством, подвигами и открытиями, – отметила руководитель главного управления культуры Любовь Сахарова.

Сотрудники музея «Мемориал Победы» планируют, что первые экспонаты из архива семьи Абалаковых будут представлены красноярцам к 9 мая 2022 года.