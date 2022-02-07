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Здоровье7 февраля 2022 8:48

В Красноярском крае за сутки коронавирусом заразилось 4639 человек

Стопкоронавирус.рф опубликовал статистику на 7 февраля 2022 года
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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В Красноярском крае за сутки коронавирусом заразилось 4639 человек

В Красноярском крае за сутки коронавирусом заразилось 4639 человек

Фото: Мария ЛЕНЦ

7 февраля 2022 в Красноярском крае коронавирусом заразились еще 4639 человек, умерло – 13 пациентов. Как сообщает стопкоронавирус.рф, всего в регионе ковидом заразился 213 074 человека.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечилось от коронавируса еще 1369 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 175 203 пациентов.

Число летальных случаев от ковида снижается. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 13 человек. Общей сложности от болезни скончались 9 560 пациента. Госпитализировано 80 человек.

Фото: Роспотребнадзор Красноярского края

Фото: Роспотребнадзор Красноярского края