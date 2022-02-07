В Красноярском крае за сутки коронавирусом заразилось 4639 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

7 февраля 2022 в Красноярском крае коронавирусом заразились еще 4639 человек, умерло – 13 пациентов. Как сообщает стопкоронавирус.рф, всего в регионе ковидом заразился 213 074 человека.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечилось от коронавируса еще 1369 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 175 203 пациентов.

Число летальных случаев от ковида снижается. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 13 человек. Общей сложности от болезни скончались 9 560 пациента. Госпитализировано 80 человек.