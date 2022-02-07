В Красноярске за минувшую неделю поймали 56 горожан, нарушающих масочный режим

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске за первую неделю февраля специалисты составили 56 протоколов на нарушителей масочного режима. Как сообщают в мэрии, каждому грозит штраф до 30 000 рублей.

С 1 по 6 февраля сотрудники администрации совместно с полицией проверили 399 общественных мест, из которых 308 объектов торговли, 16 предприятий общественного питания и 75 остановочных пунктов. Нарушения были обнаружены в 49 общественных местах.

Также продолжаются проверки в торгово-развлекательных центрах, где для входа требуется QR-код о вакцинации или перенесенном коронавирусе. Всего было проверено 6 ТРЦ, нарушений выявлено не было.