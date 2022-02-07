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Здоровье7 февраля 2022 5:27

В Красноярске появился первый круглосуточный пункт ПЦР-тестирования

Он расположен на ЖД-вокзале
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
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Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на ЖД-вокзале открылся первый круглосуточный пункт ПЦР-тестирования на ковид. Как сообщает пресс-служба КрасЖД, специалисты предлагают три вида тестирований. Результат самого быстрого будет готов через 1,5 часа.

Сдать тест может любой желающий, на выбор есть три вида: экспресс-тестирование с готовностью результатов в течение 1,5-х часов или 3-х часов, и стандартное ПЦР-тестирование с подготовкой результатов в течение суток. Сдать анализы можно без записи, при себе необходимо иметь лишь паспорт.

Готовые результаты теста на русском и английском языках можно получить в бумажном виде у администратора, либо на портале «Госуслуги», или на указанную электронную почту.

Для того, чтобы сократить время оформления, можно зарегистрироваться и оплатить тест заранее на сайте. Такая возможность уменьшит время нахождения в пункте тестирования до 2-3 минут.

Круглосуточный пункт ПЦР-тестирования расположен на первом этаже ЖД-вокзала, рядом с кассовым залом.