В Красноярске оштрафовали водителя автоэвакуатора за гонки по выделенной полосе. Стоп-кадр видео

В Красноярске оштрафовали водителя автоэвакуатора за езду по выделенной полосе. Случилось это на улице Шахтеров. Компрометирующая его запись была сделана на видеорегистратор автомобиля, ехавшего чуть позади него. На записи эвакуатор спокойно мчит по крайней правой со своей «добычей» - иномаркой. Возможно, вез ее на спецстоянку. Или просто перевозил по заказу. Это было днем, когда на Шахтеров машин совсем мало, по пальцам можно посчитать, езжай себе не хочу по своей половине. Но эвакуатор выбрал именно запретную полосу.

По номеру установили водителя, пригласили его побеседовать в полк ДПС. 31-летний красноярец начал объяснять, что сильно спешил, потому и заехал на выделенку. Ему показали запись: ну ладно, спешил, но зачем не нарушать правила, если никто не мешал? Одним словом, водителю придется заплатить 1,5 тысячи рублей за удаль на дороге. А в ГИБДД напоминают, что по выделенной полосе разрешается ездить только пассажирскому автотранспорту, лицензированным такси и спецтехнике с включенными проблесковыми маячками.