Житель Енисейского района наладил производство наркотиков. Стоп-кадр видео

Житель Енисейского района наладил производство наркотиков. Когда наркополицейские нагрянули к нему домой, они обнаружили у него много интересного. И, в первую очередь, две трехлитровые стеклянные банки с интересующим их веществом растительного происхождения. А также расфасованную по пакетикам измельченную траву. Опытные оперативники сразу поняли, что это такое, но нужна была экспертиза, которая официально подтвердит их догадки. Так и получилось, лабораторная проверка показала: марихуана общим весом 149 граммов и гашишное масло.

47-летний владелец всего этого криминального товара доказывал, что изготавливал его исключительно для себя, для личного потребления. Но на него завели уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Мужчину поместили в следственный изолятор, ему светит до 15 лет лишения свободы, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции.