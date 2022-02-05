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Здоровье5 февраля 2022 8:27

В Красноярском крае впервые за сутки коронавирусом заразилось более 4 тысяч человек

Стопкоронавирус.рф опубликовал статистику на 5 февраля 2022 года
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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В Красноярском крае впервые за сутки коронавирусом заразилось более 4 тысяч человек

В Красноярском крае впервые за сутки коронавирусом заразилось более 4 тысяч человек

Фото: Мария ЛЕНЦ

5 февраля 2022 в Красноярском крае коронавирусом заразились еще 4013 человек – это самой большой показатель с начала пандемии, умерло – 18. Как сообщает стопкоронавирус.рф, всего в регионе ковидом заразился 204 304 человека.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечилось от коронавируса еще 909 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 172 924 пациента.

Число летальных случаев от ковида стабильно высокое. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 18 человек. Общей сложности от болезни скончались 9 532 пациента. Госпитализирован 341 человек.

- Проведено тестов на коронавирус всего 4 960 052, из них за последние сутки 26 893, - добавили в Роспотребнадзоре Красноярского края.

Фото: Роспотребнадзор Красноярск

Фото: Роспотребнадзор Красноярск

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