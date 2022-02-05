За неделю красноярцы отдали мошенникам почти 50 миллионов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

За минувшую неделю жители Красноярского края отдали мошенникам 49 143 797 рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В общей сложности за неделю от аферистов в Красноярском крае пострадали 187 человек, а с начала года 987. Всего с января 2022 года мошенники выманили у красноярцев 220 080 870 рублей.

В прокуратуре Красноярского края напоминают, что чаще всего мошенники орудуют на сайтах объявлений и в соцсетях. Также они могут звонить по телефону и представляться полицейскими, родственниками, сотрудниками банков и так далее.