В Красноярске планируют возродить 32-й автобусный маршрут Фото: Мария ЛЕНЦ

Власти Красноярска планируют возродить 32-й автобусный маршрут. Он соединял частный сектор Покровки и Академию биатлона. Последний перевозчик прекратил работу, заявив, что маршрут убыточный. После этого жители Покровки оказались в затруднительном положении. Теперь, чтобы выехать в город, им приходится выходить на улицу Шахтеров или к новостройкам, чтобы сесть на маршрутку.

О планах на возобновление перевозок рассказал глава Центрального района Вадим Войцеховский в ходе прямого эфира с жителями микрорайона Покровский в «Инстаграме». И уточнил: департамент транспорта уже ищет нового перевозчика.

Добавим, что с 1 февраля в Красноярске выросла стоимость проезда в маршрутном автобусе до 32 рублей. Такое решение принято, чтобы поддержать перевозчиков на фоне резкого роста цен на ГСМ и запасные части.