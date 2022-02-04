Власти Красноярска объявили о строительстве долгожданной школы в Солнечном. Фото: пресс-служба администрации города

Власти Красноярска объявили о строительстве долгожданной школы в 3-м микрорайоне Солнечного. Работа начнется, как только определится подрядчик. Торги уже объявлены. Начальная максимальная цена контракта составляет 1,5 миллиарда рублей. А в эксплуатацию учебное заведение планируется сдать летом 2024 года. Объект построят в рамках нацпроекта «Образование».

По проекту школа рассчитана на 1100 мест, в ней будут не только все необходимые учебные кабинеты, но и помещения для занятий спортом и хореографией, медицинский блок, актовый зал, пищеблок с обеденной зоной на 550 мест, библиотека. Школа будет приспособлена и для маломобильных учеников.

На огороженной территории рядом построят спортивную площадку с резиновым покрытием, а также футбольное поле с синтетическим травяным покровом и игровую площадку с малыми архитектурными формами и скамейками. Кроме того, строители проведут освещение и высадят в школьном дворе деревья и кустарники.

Что касается места для школы, ее возведут на проспекте Молодежном, рядом с новым детским садом, открывшемся в прошлом году.