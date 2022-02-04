Житель Зеленогорска отправился на свидание с украденными розами. Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю

Житель Зеленогорска пригласил на свидание девушку, с которой познакомился совсем недавно. И по старой доброй русской традиции решил порадовать ее букетом. Действительно, не с пустыми же руками ему производить впечатление на даму сердца. По пути зашел в цветочный магазин и попросил продавца завернуть ему три розы. Непременно три розовые розы. Продавец оформила букет, завернула его в красивую упаковку и назвала сумму для расчета.

А дальше началось: «Дай посмотрю» - с этими словами мужчина схватился за букет, а затем и вовсе дернул со всей силы, вырвал розы из рук женщины и ушел. Продавец не стала кричать и охать вслед. Спокойно вызвала полицию, а вскоре сотрудники патрульно-постовой службы задержали похитителя роз. Как оказалось, 36-летний гражданин уже был судим, и не раз.

А розы, кстати, он подарить не успел – их вернули в магазин. Зато уголовное дело завели – по статье «Грабеж», а это до 4 лет лишения свободы.